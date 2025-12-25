Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 09:55

12 девочек и один педофил: мужчина развелся с женой и начал охоту на школьниц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Челябинской области следователи раскрыли одно дело о домогательствах по отношению к ребенку в Сети и случайно вышли еще на 11 жертв, которые пострадали от педофила в реальной жизни. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

12 девочек

В Магнитогорске завершилось расследование в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в 13 эпизодах полового насилия над детьми. В том числе злоумышленник использовал несовершеннолетних для съемок откровенных видео.

По данным следствия, мужчина совершал преступления на протяжении как минимум восьми лет. Всего от его действий пострадали 12 девочек, младшей из которых было семь лет.

«Следствием установлено, что в период с апреля 2012 года по август 2019 года мужчина, находясь на территории города Магнитогорска, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12 малолетних в возрасте от 7 до 13 лет», — рассказали в Следственном комитете.

Сетевой педофил оказался реальным

Вышли на педофила случайно, через другое дело, связанное с растлением девочки в интернете. По данным Telegram-канала Baza, подозреваемого зовут Константин Ризов. Со своего номера он вел интимную переписку с 13-летней школьницей.

Мать девочки обратилась в полицию. Подозреваемый вычислен по номеру телефона. Но в итоге следователи обнаружили, что автомобиль, которым владеет Ризов, похож на тот, на который указывали школьницы из Магнитогорска, ставшие жертвами эксгибициониста. Совпали и номера, на которые указывали некоторые жертвы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Так было установлено 11 пострадавших, которые в юном возрасте стали жертвами Ризова на улице. По их словам, мужчина либо домогался их, либо мастурбировал в их присутствии.

«Впоследствии каждая из 12 потерпевших опознала обвиняемого как лицо, совершившее в отношении них преступления», — рассказали в СКР.

Супруга не замечала

Baza выяснила, что Ризов ранее был женат. В браке с супругой у него родились две дочери.

Установлено, что развелась пара в 2012 году. Супруга говорит, что не замечала за мужем педофильских наклонностей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — поделились в Следкоме.

