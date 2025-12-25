Меликов раскрыл потери после удара ВСУ по гуманитарному конвою из Дагестана

Три человека погибли, еще один пострадал в результате удара украинских дронов по гуманитарному конвою из Дагестана на приграничной территории, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям жертв обстрела.

К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье, — написал Меликов.

Руководитель региона уточнил, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один был вынужден остановиться на ремонт, что спасло часть людей. Вторую «ГАЗель» и легковой автомобиль атаковали БПЛА.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 141 украинский беспилотник в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря уничтожили свыше 60 аппаратов.