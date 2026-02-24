Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:48

На северо-востоке Москвы водитель умер за рулем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На северо-востоке Москвы за рулем умер водитель, сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца. Машина врезалась в дерево.

Это при мне все было, сразу позвонил в скорую. Видимо, водителю стало плохо. На ровном месте прямо перевернулся, мужчина был без сознания. Приехали врачи, занимаются им. Пожарные, полиция — все четко приехали, — рассказал один из очевидцев.

Авария произошла после того, как автомобиль потерял управление. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, однако не могли ему помочь.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще двое получили серьезные травмы в результате столкновения двух иномарок в Оренбургской области. Трагедия произошла на 451-м километре федеральной автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

