На северо-востоке Москвы водитель умер за рулем

На северо-востоке Москвы за рулем умер водитель, сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца. Машина врезалась в дерево.

Это при мне все было, сразу позвонил в скорую. Видимо, водителю стало плохо. На ровном месте прямо перевернулся, мужчина был без сознания. Приехали врачи, занимаются им. Пожарные, полиция — все четко приехали, — рассказал один из очевидцев.

Авария произошла после того, как автомобиль потерял управление. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, однако не могли ему помочь.

