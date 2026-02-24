Российские сенаторы направили обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, ООН и МАГАТЭ в связи с намерением Лондона и Парижа поставить Украине ядерные взрывные устройства. В Совете Федерации заявили, что реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта и создаст прямые угрозы безопасности РФ и всего Европейского региона.

Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона, — говорится в тексте обращения.

В документе подчеркивается, что в зоне риска окажутся и народы самих Британии и Франции, поскольку ядерная доктрина РФ предусматривает ответ на агрессию неядерного государства при поддержке ядерной державы как на совместное нападение. Сенаторы призвали зарубежных коллег инициировать парламентские расследования и информировать граждан о всех обстоятельствах этого «крайне опасного безрассудства».

Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров свидетельствуют о планах затянуть конфликт на Украине еще на три года. По его мнению, этот срок связан с графиком перевооружения Европы и ее подготовки к возможному противостоянию с Россией.