Певец Туриченко рассказал, как узнал о беременности жены

Солист группы «Иванушки International» рассказал, что узнал о беременности жены на дне рождения друга, сообщает «Леди Mail». Он отметил, что пара запечатлела этот момент не только на фото и видео, но и на картине.

Даша сообщила мне о беременности на дне рождения у нашего друга, мы вышли на улицу, где она показала мне тест. Конечно, в первую минуту я не мог поверить, хоть мы и готовились к этому событию. А самое интересное, что именно в этот момент к нам подошла художница и предложила нарисовать нас, — рассказал певец.

Туриченко отметил, что пока не раскрывает имя сына, так как считает этот момент слишком интимным. По его словам, о рождении ребенка пара приняла решение сообщить сразу, так как знала, что друзья и фанаты группы очень ждут эту новость.

