Российская ПВО уничтожила почти 400 дронов ВСУ за сутки Минобороны: российская ПВО сбила 380 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о массированных ударах по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре. Под поражение попали объекты, задействованные в интересах ВСУ, а также склады с беспилотниками и пункты дислокации, где находились иностранные наемники.

До этого дипломат Родион Мирошник заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российские школы. По его данным, за неделю ударам подверглись минимум пять учебных заведений в Брянской, Белгородской, Запорожской областях и ЛНР. В МИД РФ эти действия расценили как терроризм и нарушение международного права.