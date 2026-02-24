Золото Петросян породило подозрения к судейству на ОИ Forbes усомнился в честности судьи после золота Петросян на Олимпиаде в Италии

Журналисты издания Forbes опубликовали материал, в котором изучили оценки судьи Надежды Парецкой из Казахстана на зимних Олимпийских играх — 2026. Внимание авторов привлекло распределение баллов россиянке Аделии Петросян, которая взяла золото в произвольной программе.

Так, золото турнира должна была выиграть Петросян, заработавшая 223,27 балла. Серебро должна была получить японка Ами Накаи (221,11), а бронзу — Каори Сакамото (220,11). В то время как американка Алиса Лью заняла четвертое место. Однако, по версии Forbes, Лью получила от Парецкой на 8,5 балла меньше средней оценки других судей.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян завершила олимпийский турнир в Милане на шестой позиции, набрав в сумме за две программы 214,53 балла. Спортсменка, являющаяся трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России, исполнила короткую программу на 72,89 балла, а произвольную — на 141,64 балла.

Кроме того, российская фигуристка получила приглашение для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх по решению организаторов. При этом фигурист Петр Гуменник не вошел в список приглашенных на гала-концерт в Италии.