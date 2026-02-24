Попавший под удар Лондона российский банк сделал заявление

Введенные Великобританией санкции против российского «Точка банка» не отразятся на его деятельности, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Финансовое учреждение не имело деловых связей с контрагентами из Соединенного Королевства.
Ограничения предполагают отключение <…> от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в GBP. «Точка банк» сообщает, что новые санкции не повлияют на работу банка и не коснутся обслуживания клиентов, — сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что в последнее время «Точка банк» при внешнеэкономической деятельности делает акцент на использование национальных валют разных стран. Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, по-прежнему смогут осуществлять расчеты через доступные международные платежные цепочки или альтернативные каналы с соблюдением требований комплаенс банков-участников.
Все сервисы банка продолжат функционировать в штатном режиме. Клиентам будут доступны все продукты и услуги кредитной организации в полном объеме без каких-либо изменений.
Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.