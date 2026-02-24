Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:11

Попавший под удар Лондона российский банк сделал заявление

«Точка банк» заверил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введенные Великобританией санкции против российского «Точка банка» не отразятся на его деятельности, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Финансовое учреждение не имело деловых связей с контрагентами из Соединенного Королевства.

Ограничения предполагают отключение <…> от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в GBP. «Точка банк» сообщает, что новые санкции не повлияют на работу банка и не коснутся обслуживания клиентов, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в последнее время «Точка банк» при внешнеэкономической деятельности делает акцент на использование национальных валют разных стран. Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, по-прежнему смогут осуществлять расчеты через доступные международные платежные цепочки или альтернативные каналы с соблюдением требований комплаенс банков-участников.

Все сервисы банка продолжат функционировать в штатном режиме. Клиентам будут доступны все продукты и услуги кредитной организации в полном объеме без каких-либо изменений.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.

Россия
банки
санкции
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Запретивший вести переговоры с РФ Зеленский сделал неожиданное заявление
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.