Попавший под удар Лондона российский банк сделал заявление «Точка банк» заверил, что санкции Великобритании не повлияют на его работу

Введенные Великобританией санкции против российского «Точка банка» не отразятся на его деятельности, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Финансовое учреждение не имело деловых связей с контрагентами из Соединенного Королевства.

Ограничения предполагают отключение <…> от возможности проводить трансакции с британскими банками и операции в GBP. «Точка банк» сообщает, что новые санкции не повлияют на работу банка и не коснутся обслуживания клиентов, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в последнее время «Точка банк» при внешнеэкономической деятельности делает акцент на использование национальных валют разных стран. Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, по-прежнему смогут осуществлять расчеты через доступные международные платежные цепочки или альтернативные каналы с соблюдением требований комплаенс банков-участников.

Все сервисы банка продолжат функционировать в штатном режиме. Клиентам будут доступны все продукты и услуги кредитной организации в полном объеме без каких-либо изменений.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.