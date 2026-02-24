Автоэксперт объяснил, что будет с ценами на такси после улучшения погоды

Стоимость поездок на такси вряд ли снизится после улучшения погоды, заявил НСН автоэксперт Андрей Попков. Он напомнил, что на ценообразование влияет далеко не только снегопад и другие атмосферные явления.

Вероятность того, что цены вернутся к нормальным значениям, мала. Я не помню, чтобы у нас что-то дешевело и возвращалось обратно. Бензин неумолимо дорожает. Дизельное топливо вообще стоит каких-то конских денег — дороже, чем бензин и непонятно, почему. Запчасти тоже дорожают. Соответственно, и перевозки тоже дорожают, — объяснил Попков.

Он отметил, что после того, как потеплеет все начнет таять, а это создаст на дорогах такие же сложности. После оттепели начнется жара, которая тоже будет удерживать высокие цены. В связи с этим эксперт призвал россиян не ждать снижения цен на такси. Он также напомнил, что цены на поездки устанавливает агрегатор.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что в России могут ввести потолок стоимости поездок на такси при неблагоприятных погодных условиях. Он отметил, что целесообразнее будет установить фиксированные тарифы на поездки до аэропортов, вокзалов и больниц.