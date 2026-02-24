Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:11

Автоэксперт объяснил, что будет с ценами на такси после улучшения погоды

Автоэксперт Попков: стоимость поездок на такси не снизится с улучшением погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость поездок на такси вряд ли снизится после улучшения погоды, заявил НСН автоэксперт Андрей Попков. Он напомнил, что на ценообразование влияет далеко не только снегопад и другие атмосферные явления.

Вероятность того, что цены вернутся к нормальным значениям, мала. Я не помню, чтобы у нас что-то дешевело и возвращалось обратно. Бензин неумолимо дорожает. Дизельное топливо вообще стоит каких-то конских денег — дороже, чем бензин и непонятно, почему. Запчасти тоже дорожают. Соответственно, и перевозки тоже дорожают, — объяснил Попков.

Он отметил, что после того, как потеплеет все начнет таять, а это создаст на дорогах такие же сложности. После оттепели начнется жара, которая тоже будет удерживать высокие цены. В связи с этим эксперт призвал россиян не ждать снижения цен на такси. Он также напомнил, что цены на поездки устанавливает агрегатор.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что в России могут ввести потолок стоимости поездок на такси при неблагоприятных погодных условиях. Он отметил, что целесообразнее будет установить фиксированные тарифы на поездки до аэропортов, вокзалов и больниц.

