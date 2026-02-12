Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:48

Автоэксперт дал советы, как эффективно определить скрученный пробег

Автоэксперт Кадаков: изношенный салон машины может говорить о скрученном пробеге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скрученный пробег машины можно распознать по изношенным механическим частям и салону, заявил в беседе с Авторадио автоэксперт Максим Кадаков. Он напомнил, что проверить этот показатель можно далеко не только с помощью одометра.

Есть некоторые детали, которые нам могут подсказать возраст автомобиля. Например, износ салона. В первую очередь сиденья. И это не скрыть вообще никак. Только если делать ремонт сиденья. Изнашивается руль — даже вне зависимости от того, пластиковый он, либо с кожаной оплеткой. Изнашиваются педали. Изнашивается даже ремень безопасности. Если машина ездит часто, и водитель вытягивает ремень безопасности, то он начинает разлохмачиваться, — уточнил Кадаков.

Он добавил, что механические части автомобиля, в первую очередь подвеска, также подвержены износу. Чтобы скрыть это, продавцы нередко меняют накладки на педалях и ремонтируют сиденья. Иногда они даже перешивают руль. Такие хитрости позволяют им серьезно скрутить пробег и поднять цену на машину, пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт Константин Ершов заявил, что разряженную батарею автомобильного аккумулятора нельзя оставлять на морозе. Он отметил, что это может привести к повреждениям устройства.

