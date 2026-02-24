Названо количество погибших наемников ВСУ из Грузии за четыре года

Более 90 грузинских наемников ВСУ погибли за четыре года

Несколько сотен военнослужащих из Грузии принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщила Государственная служба по делам ветеранов страны. При этом более 90 из них погибли за последние четыре года.

Тбилиси после начала специальной военной операции отказался от введения антироссийских санкций, поставок оружия Киеву и отправки своих военных, называя такие шаги губительными для страны. Несмотря на позицию властей, сотни грузинских граждан на добровольной основе отправились на Украину.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил об увеличении числа обращений со стороны иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне украинских войск. По его словам, часть обратившихся готова предоставлять координаты расположения военных объектов ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что иностранные наемники готовы раскрыть расположение украинских сил за деньги и покинуть зону боевых действий. По словам аналитика, первоначальный костяк идеологически мотивированных бойцов таких подразделений либо уничтожен, либо бежал, уступив место лицам, которыми движет только материальная выгода.