Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов Хинштейн заявил об усилении мер безопасности в Курской области

Власти Курской области усиливают систему оповещения населения на фоне продолжающихся атак беспилотников, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью NEWS.ru. Он напомнил, что в области с августа 2024 года действуют режим ЧС федерального характера и правовой режим контртеррористической операции.

Оперативная обстановка остается непростой: атаки врага продолжаются — преимущественно с помощью беспилотников. У нас функционирует региональная система оповещения населения, в состав которой входят такие же системы во всех муниципальных образованиях. Она показала свою эффективность, однако принято решение еще усилить меры безопасности за счет установки дополнительного оборудования, — сказал Хинштейн.

По его словам, монтаж и настройка новых технических средств уже активно ведутся в ряде районов области.

Ранее ФСБ сообщила, что жительница Белгорода предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма. Уголовное дело было возбуждено после того, как она в Сети одобряла вторжение ВСУ в Россию.