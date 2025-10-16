В ФСБ раскрыли, что ждет оправдывавшую вторжение ВСУ под Курск россиянку ФСБ: белгородку будут судить за одобрение вторжения ВСУ в Курскую область

Жительница Белгорода предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. Уголовное дело было возбуждено после того, как она в Сети одобряла вторжение ВСУ в Россию.

По данным спецслужбы, было установлено, что женщина размещала комментарии в Telegram, в которых одобряла вторжение украинских частей в Курскую область и выражала готовность лично встречать бойцов ВСУ в Белгороде. Также она выражала поддержку легиону «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Гражданка РФ в своих комментариях одобряла вторжение ВСУ в Курскую область, а также утверждала, что будет встречать в Белгороде украинские вооруженные формирования, — пояснили в ведомстве.

Следствие посчитало ее слова публичным оправданием терроризма. Как отметили в ФСБ, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по данному делу, материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд. Женщине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее жительницу Энергодара приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ. По данным следствия, с декабря 2023 по май 2024 года она шесть раз перечислила средства на нужды ВСУ. Общая сумма переводов составила около семи тысяч рублей.