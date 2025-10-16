Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:44

Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома

Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вспоминаем детство вместе с NEWS.ru! Как приготовить домашнюю сгущенку — в нашем материале. Ингредиенты: молоко цельное натуральное — 1000 мл, сахар-песок — 500 г, сода пищевая — 2 г.

В посуде с антипригарным покрытием соединяем молочную основу с сахаром и содой. Держим смесь на минимальном огне при температуре 95–98 °C в течение 90–120 минут.

Визуальный критерий готовности — достижение плотной кремообразной консистенции и золотисто-кремового оттенка. Далее по рецепту сгущенки сладость охлаждают при комнатной температуре. И все!

Ранее NEWS.ru писал, как готовить рисовую кашу на молоке.

Алина Ясинская
А. Ясинская
