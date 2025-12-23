Новый год-2026
23 декабря 2025 в 21:31

Бюджетный вариант изящного горячего на Новый год: картофельный рулет с мясной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картофельный рулет с мясной начинкой — это бюджетный вариант изящного горячего на Новый год. Это блюдо станет жемчужиной праздничного ужина!

Вкус потрясающий: нежный, пропитанный соками картофельный корж с хрустящей сырной корочкой и сочной ароматной мясной начинкой внутри.

Рецепт: для коржа натрите 150 г сыра на крупной терке, посыпьте на противень с пергаментом. Сверху уложите внахлест 4–5 крупных картофелин, нарезанных тонкими кружочками, как чешую. Посыпьте еще 100 г тертого сыра. Запекайте в духовке при 200 °C 25–30 минут до готовности картофеля и румяности. Для начинки обжарьте 500 г фарша с луковицей и морковью, добавьте соль и перец. На готовый корж равномерно распределите начинку, полейте 3-4 ст. л. сметаны. Аккуратно сверните в плотный рулет с помощью бумаги. Верните рулет на противень швом вниз, смажьте сметаной и запекайте еще 10–15 минут (этот шаг можно сделать непосредственно перед подачей).

Ранее стало известно, как приготовить целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: рецепт с сырно-чесночной заливкой.

