13 декабря 2025 в 20:32

Целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: готовим в сырно-чесночной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С этим рецептом вы точно угадаете количество горячего на Новый год. Рассказываем, как приготовить целый противень мяса с картошкой в сырно-чесночной заливке на праздничный стол.

Вкус этого блюда — сочная, тающая свинина, нежный картофель и сладковатый лук, объединенные насыщенным, пикантным сырно-чесночным соусом, который образует аппетитную корочку.

Вам понадобится: 800 г свиной шеи, 1 кг картофеля, 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г майонеза, 150 г твердого сыра, 4 зубчика чеснока, соль, перец, специи. Мясо нарежьте средними кубиками, картофель — крупными дольками, лук — полукольцами. Выложите все в глубокий противень слоями: сначала лук, затем мясо, потом картофель. Посолите, поперчите, добавьте специи. Для заливки смешайте сметану, майонез, тертый сыр и измельченный чеснок. Равномерно полейте этой смесью содержимое противня, слегка перемешав. Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные баклажаны — порционное горячее на ужин и праздник: красивая подача и отменный вкус.

Проверено редакцией
