Фаршированные баклажаны — порционное горячее на ужин и праздник: красивая подача и отменный вкус

Фаршированные баклажаны — отличный вариант порционного горячего на ужин или праздник. Это блюдо совмещает красивую подачу и отменный вкус!

Вам понадобится: 2 крупных баклажана, 400 г мясного фарша, луковица, морковь, 2 зубчика чеснока, 200 г томатного соуса, 100 г сыра, соль, перец, травы по вкусу. Баклажаны разрежьте вдоль, выньте мякоть ложкой, оставив стенки толщиной 1 см. Лук и морковь обжарьте, добавьте фарш и мякоть баклажанов, тушите 10 минут. В конце добавьте чеснок, специи. Начините лодочки фаршем, выложите в форму, полейте томатным соусом, посыпьте сыром. Запекайте 30–35 минут при 180 °C до мягкости баклажанов и золотистой корочки.

Вкус — невероятно гармоничный: нежные запеченные баклажаны с пикантной мясной начинкой в томатном соусе и под сырной корочкой. Блюдо получается сочным, ароматным и выглядит по-ресторанному эффектно!

