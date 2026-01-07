Атака США на Венесуэлу
Горячее для уютного ужина и встречи гостей: фаршированные баклажаны — к ним не нужен гарнир

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Фаршированные баклажаны — это не сложное, но эффектное горячее для уютного ужина и встречи гостей. А главное, это полноценное блюдо, к нему не нужен гарнир.

Вкус потрясающий: нежная, тающая во рту мякоть баклажана, сочная мясная начинка и ароматная расплавленная сырная шапка.

Вам понадобится: 3-4 средних продолговатых баклажана, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра, 3 ст. л. томатной пасты или соуса, соль, перец, растительное масло, зелень. Баклажаны разрежьте вдоль пополам. Ложкой аккуратно выньте часть мякоти с семенами, чтобы получились лодочки. Мякоть нарежьте кубиками. Лодочки посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. На разогретой сковороде обжарьте лук и морковь, добавьте фарш и мякоть баклажана, готовьте 10 минут. Влейте томатную пасту, разведенную в 100 мл воды, посолите, поперчите, тушите 5 минут. Духовку разогрейте до 180 °C. Нафаршируйте лодочки мясной начинкой, выложите в форму. Смешайте сметану с измельченным чесноком и полейте сверху. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут до мягкости баклажанов и золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить в духовке шашлыки из курицы и грибов.

