«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis

Киркоров сравнил умершего фронтмена Shortparis Комягина с Куртом Кобейном

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале признался, что хотел познакомиться с 39-летним лидером инди-группы Shortparis Николаем Комягиным, но внезапная смерть исполнителя уже не позволит осуществить задуманную встречу. Поп-король назвал коллегу «русским Куртом Кобейном».

Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн, написал Киркоров.

Ранее о смерти солиста группы Shortparis Николая Комягина сообщила журналистка Ксения Собчак. Музыкант скончался после тренировки по боксу.

Концерты Shortparis в России неоднократно отменялись из-за вмешательства общественных деятелей. Тем не менее группа продолжала гастролировать по стране, записывать музыку и осенью 2025 года поехала в большой тур по Европе.

Дебютный альбом Shortparis «Дочери» вышел в 2013-м — на английском и французском, без единого слова на русском. В 2017 году вышел полностью русскоязычный альбом «Пасха». По-настоящему громко группа заявила о себе в 2018 году: клип на песню «Страшно» собрал миллионы просмотров, стал одним из главных культурных событий года и принес Shortparis премию Jager Music Awards сразу в трех номинациях — лучшая группа, лучший сингл и лучшее видео.

