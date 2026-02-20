Я просто наливаю тесто на противень — моя фирменная «наливная» запеканка готова! Ужин без хлопот

Я просто наливаю тесто на противень — моя фирменная «наливная» запеканка готова! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина без лишних хлопот. Его необычность в том, что не нужно возиться с тестом и раскатывать коржи: смешал все ингредиенты для заливки, вылил на противень, сверху выложил начинку — и в духовку. Получается обалденная вкуснятина: сочный куриный фарш, нежная капуста и яйца в ароматной заливке создают идеальное сочетание, а сверху — аппетитная румяная корочка. Блюдо сытное, сочное и очень вкусное, готовится само, пока вы занимаетесь своими делами.

Для приготовления вам понадобится: 400 г куриного фарша, 300 г белокочанной капусты, 3 яйца, 200 мл молока, 3 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки муки, соль, перец и растительное масло для смазывания формы. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. В миске смешайте яйца, молоко, сметану, муку, соль и перец до однородности. Форму смажьте маслом, выложите капусту, сверху распределите куриный фарш, посолите, поперчите. Залейте всё яично-молочной смесью. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

