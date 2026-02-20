Запеканка из блинов — готовим за 25 минут: нежная, сытная, бабушкин рецепт

Если блинов напекли слишком много и обычные с начинкой уже приелись, эта запеканка — идеальное решение. Она превращает остатки выпечки в нежнейший десерт, который напоминает суфле или творожную запеканку, но с более интересной текстурой. Подавать можно со сгущенкой, вареньем или просто так — в любом варианте получается объедение.

Для начала испеките 6–8 тонких блинов по любому любимому рецепту (можно взять уже готовые). Дайте им остыть. Приготовьте творожную начинку: смешайте 300 г творога (лучше не слишком влажного) с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара, щепоткой ванилина и 50 г изюма (предварительно замочите его в кипятке на 10 минут). Тщательно разомните вилкой до однородности.

Для заливки взбейте 2 яйца с 200 мл сметаны, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выкладывайте слоями: блин, творожная начинка, снова блин — и так далее, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должен быть блин. Залейте запеканку сметанной смесью, чтобы она равномерно пропитала все слои. Сверху можно посыпать сахаром или тертым шоколадом.

Запекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей, чтобы запеканка стабилизировалась и не разваливалась при нарезке.

Совет: добавьте в творожную начинку цедру лимона или апельсина — это придаст свежесть и аромат.

