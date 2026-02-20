Идеальные гречневые блины на Масленицу: рецепт с грушей и сыром

Гречневая мука с ее ярким, чуть ореховым вкусом и характерной горчинкой — идеальный партнер для благородных сыров с плесенью. Если вы хотите удивить гостей, подайте им на Масленицу не привычный десерт, а сложную закуску.

Начнем с блинов, и здесь важно правильно выбрать муку. Возьмите 150 г гречневой муки и 100 г пшеничной. Чисто гречневые блины получаются слишком ломкими, поэтому пшеничная мука выступит в роли цемента, удерживающего конструкцию. Просейте обе муки в миску с щепоткой соли и половиной чайной ложки соды. В отдельном кувшине смешайте 400 мл молока, 2 яйца и столовую ложку растопленного сливочного масла. Жидкую смесь постепенно влейте в мучную, постоянно помешивая, чтобы получить однородное тесто по консистенции жидкой сметаны. Оставьте его отдыхать на час при комнатной температуре — за это время гречневая мука набухнет, и блины перестанут рваться при переворачивании.

Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Две крупные, но плотные груши, лучше взять сорт Конференц или Бере, очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. В сковороде растопите 50 г сливочного масла и столовую ложку меда, выложите груши и обжаривайте их на среднем огне до золотистой карамелизации минут 10, аккуратно переворачивая. Груши должны стать мягкими, но сохранить форму. В самом конце влейте столовую ложку бальзамического уксуса и дайте ему выпариться. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом лишь однажды. Они будут получаться с красивыми темными крапинками и очень ароматными.

На теплый блин выложите несколько долек груши, раскрошите сверху кусочки горгонзолы или другого сыра с голубой плесенью по вкусу, посыпьте измельченными грецкими орехами и, если хотите добавить свежести, парой листиков руколы. Сверните блин конвертом или подайте открытым, как брускетту.

Совет от шефа: если запах горгонзолы кажется вам слишком интенсивным, используйте более мягкий сыр с плесенью, например, камамбер или бри, запеченный до текучего состояния. Он добавит сливочности и смягчит вкусовой профиль блюда.

КБЖУ на 100 г: 245 ккал, белки 8 г, жиры 12 г, углеводы 26 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить горбушу в духовке: топ-10 рецептов сочной запеченной рыбы