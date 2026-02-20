Творожно-рисовые блины: нежные, как ленивые вареники, и такие же простые!

Эти блины — настоящее открытие для тех, кто избегает глютена, но не готов отказываться от вкусной выпечки. Они получаются плотнее обычных блинов, но при этом воздушные и тающие во рту. Дети едят их с удовольствием.

В глубокой миске смешайте 200 г творога (лучше не слишком влажного, 5-9%) с 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до однородности — чем нежнее творожная масса, тем лучше будут блины. Добавьте 150 мл молока и снова перемешайте.

Постепенно всыпьте 150 г рисовой муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на обычные блины — оно будет медленно стекать с ложки. Добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 10 минут, чтобы рисовая мука набухла.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее маслом. Жарьте блины на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны — они должны хорошо пропечься внутри и подрумяниться снаружи. Переворачивайте аккуратно, так как рисовое тесто чуть более хрупкое, чем пшеничное.

Подавайте со сметаной, медом, ягодами или вареньем. Они хороши и в теплом, и в холодном виде.

Совет: чтобы блины были еще нежнее, замените половину рисовой муки на кукурузный крахмал — это сделает текстуру более шелковистой.

