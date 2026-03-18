Салат «Розовый фламинго» со свеклой и крабовыми палочками: проще не бывает

Салат «Розовый фламинго» со свеклой и крабовыми палочками: проще не бывает

Иногда хочется удивить гостей не только вкусом, но и внешним видом блюда. Этот салат получил свое название не случайно — он действительно получается нежно-розового цвета, как оперение фламинго.

Начните со свеклы: отварите два средних корнеплода до готовности — это займет около часа. Свекла должна легко прокалываться ножом или вилкой. Полностью ее остудите, очистите от кожуры и натрите. Крабовые палочки (400 г) нарежьте мелко. Любой твердый сыр (200 г) натрите. Три зубчика чеснока пропустите через чеснокодавку.

Соедините все подготовленные продукты. Хорошенько перемешайте.

В отдельной мисочке соедините 200 г сметаны, столовую ложку майонеза, чайную ложку горчицы и немного соли. Заправьте салат, тщательно перемешайте. Цвет должен стать равномерным, нежно-розовым. Переложите салат в красивый салатник, украсьте зеленью или зернами граната для контраста. Перед подачей дайте ему постоять в холодильнике хотя бы полчаса, чтобы вкусы подружились.

Совет: чтобы свекла не окрасила все ингредиенты слишком быстро, заправляйте салат непосредственно перед подачей или предварительно смешайте свеклу отдельно с частью сметаны.

