Салат «Розовый фламинго» со свеклой и крабовыми палочками: проще не бывает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется удивить гостей не только вкусом, но и внешним видом блюда. Этот салат получил свое название не случайно — он действительно получается нежно-розового цвета, как оперение фламинго.

Начните со свеклы: отварите два средних корнеплода до готовности — это займет около часа. Свекла должна легко прокалываться ножом или вилкой. Полностью ее остудите, очистите от кожуры и натрите. Крабовые палочки (400 г) нарежьте мелко. Любой твердый сыр (200 г) натрите. Три зубчика чеснока пропустите через чеснокодавку.

Соедините все подготовленные продукты. Хорошенько перемешайте.

В отдельной мисочке соедините 200 г сметаны, столовую ложку майонеза, чайную ложку горчицы и немного соли. Заправьте салат, тщательно перемешайте. Цвет должен стать равномерным, нежно-розовым. Переложите салат в красивый салатник, украсьте зеленью или зернами граната для контраста. Перед подачей дайте ему постоять в холодильнике хотя бы полчаса, чтобы вкусы подружились.

  • Совет: чтобы свекла не окрасила все ингредиенты слишком быстро, заправляйте салат непосредственно перед подачей или предварительно смешайте свеклу отдельно с частью сметаны.

Простая лепешка из картофеля и чеснока — проще и вкуснее драников.

Читайте также
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре
Семья и жизнь
Картофельные зразы «Проще некуда»: быстрый ужин из вчерашнего пюре
Салат-«пилинг» для кишечника. Три ингредиента, а эффект лучше «Щетки» — едим и худеем
Общество
Салат-«пилинг» для кишечника. Три ингредиента, а эффект лучше «Щетки» — едим и худеем
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Общество
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
свекла
рецепты
рецепт
салаты
кулинария
простой рецепт
салат
быстрый рецепт
Анастасия Фомина
