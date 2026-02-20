Сытные блинчатые пирожки с мясом, которые не рвутся при жарке

Сытные блинчатые пирожки с мясом, которые не рвутся при жарке

Сытные блинчатые пирожки с мясом, которые не рвутся при жарке

Секрет идеальных блинных пирожков кроется не только в сочной начинке, но и в эластичности самих блинчиков, которые должны легко сворачиваться, но не рваться при жарке во фритюре или на сковороде. Многие хозяйки ошибочно полагают, что для этого подойдет любое блинное тесто, однако классический рецепт требует добавления небольшого количества растительного масла прямо в жидкую основу, что делает структуру более податливой.

Начнем с приготовления дюжины тонких блинчиков диаметром около 20 см. Для этого в глубокой миске венчиком соедините два куриных яйца, щепотку соли и столовую ложку сахара, который добавит тесту эластичности и красивого румянца. Влейте половину литра молока комнатной температуры и постепенно вмешайте 250 г просеянной муки, тщательно разбивая комочки. В самом конце введите две столовые ложки рафинированного подсолнечного масла и дайте тесту отдохнуть 20 минут.

Пока основа настаивается, займитесь начинкой. Отварите до полуготовности 100 г круглозерного риса в подсоленной воде, слейте и промойте. Отдельно обжарьте на сковороде одну крупную луковицу, нарезанную мельчайшим кубиком, до прозрачности и золотистого цвета. Смешайте в миске 400 г отварной говядины или свинины, пропущенной через мясорубку, с луком и рисом, добавьте соль, свежемолотый черный перец и пару ложек мясного бульона, чтобы фарш не был сухим.

Когда все блины будут готовы и слегка остынут, выложите на край каждого по полной столовой ложке начинки, сформируйте аккуратный конвертик, подгибая бока, чтобы сок оставался внутри. Разогрейте в глубоком сотейнике достаточное количество масла, чтобы пирожки могли в нем плавать, и обжарьте их партиями до насыщенного золотистого цвета со всех сторон. Готовые изделия выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Подавать такие пирожки лучше всего горячими со сметаной или крепким мясным бульоном. Тонкая хрустящая корочка и сочная сытная начинка делают блюдо фаворитом любого застолья. Никогда не сворачивайте пирожки на горячих блинах, дайте им чуть остыть, иначе тесто будет слишком хрупким на сгибах.

Совет от шефа: чтобы блины получились ажурными и с дырочками, добавьте в тесто половину чайной ложки соды, гашеной кипятком, прямо перед выпечкой. Это придаст им дополнительную мягкость без вреда для целостности при жарке.

КБЖУ на 100 граммов продукта: 225 ккал, белки 9,8 г, жиры 11,2 г, углеводы 20,5 г.

Ранее мы писали о том, как замариновать курицу для запекания: топ-8 лучших маринадов.