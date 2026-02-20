Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом

Этот вариант блинных пирожков имеет глубокие корни в русской кухне, где субпродукты и крупы всегда ценились за сытность и пользу. Главная задача здесь — правильно подготовить печень, чтобы она не горчила и осталась сочной внутри, а гречневая каша добавит начинке рассыпчатости и характерного орехового аромата.

Для блинов используйте проверенный рецепт на кефире, который придаст изделиям легкую кислинку и мягкость даже после остывания. Взбейте два яйца с половиной чайной ложки соли и ложкой сахара, влейте 500 мл кефира любой жирности. Постепенно добавьте 250 г муки и тщательно размешайте до исчезновения комков.

Отдельно вскипятите полстакана воды с щепоткой соды и влейте в тесто, это сделает его пористым. Дайте постоять 10 минут и добавьте масло. Испеките стопку тонких блинчиков и накройте полотенцем, чтобы края не подсыхали. Приготовление начинки начните с варки 100 г гречневой крупы в подсоленной воде до полной готовности, каша должна получиться рассыпчатой. Пока варится гречка, промойте 400 г куриной или говяжьей печени, удалите все пленки и протоки, нарежьте небольшими кусочками.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте мелко рубленый лук до прозрачности, затем добавьте печень и готовьте на сильном огне не более пяти минут, постоянно помешивая, чтобы она не стала жесткой. Печень должна лишь схватиться снаружи, оставаясь розоватой внутри. Переложите печень с луком в чашу блендера и пробейте в однородный паштет, но не до состояния полного пюре, пусть останется немного текстуры. Смешайте печеночную массу с отварной гречкой, добавьте соль, перец и пару ложек сливочного масла для нежности.

На остывшие блины выложите начинку, сформируйте треугольники или конвертики, стараясь упаковать их достаточно плотно. Обжаривайте пирожки на топленом масле до румяной корочки с каждой стороны. Такое блюдо отлично сочетается с солеными огурцами или квашеной капустой. Благодаря гречке начинка не кажется тяжелой, а печень придает ей специфический, любимый многими вкус. Следите, чтобы при жарке пирожки не соприкасались друг с другом слишком плотно, иначе они могут слипнуться и повредить целостность корочки.

Совет от шефа: чтобы убрать возможную горечь из печени, замочите ее в молоке или холодной воде на 30 минут перед приготовлением. Это также сделает ее текстуру более бархатистой.

КБЖУ на 100 грамм продукта: 210 ккал, белки 11.5 г, жиры 8.9 г, углеводы 20.1 г.

