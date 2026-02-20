Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:10

Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом

Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом Русская классика: блинные конвертики с гречневой кашей и паштетом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот вариант блинных пирожков имеет глубокие корни в русской кухне, где субпродукты и крупы всегда ценились за сытность и пользу. Главная задача здесь — правильно подготовить печень, чтобы она не горчила и осталась сочной внутри, а гречневая каша добавит начинке рассыпчатости и характерного орехового аромата.

Для блинов используйте проверенный рецепт на кефире, который придаст изделиям легкую кислинку и мягкость даже после остывания. Взбейте два яйца с половиной чайной ложки соли и ложкой сахара, влейте 500 мл кефира любой жирности. Постепенно добавьте 250 г муки и тщательно размешайте до исчезновения комков.

Отдельно вскипятите полстакана воды с щепоткой соды и влейте в тесто, это сделает его пористым. Дайте постоять 10 минут и добавьте масло. Испеките стопку тонких блинчиков и накройте полотенцем, чтобы края не подсыхали. Приготовление начинки начните с варки 100 г гречневой крупы в подсоленной воде до полной готовности, каша должна получиться рассыпчатой. Пока варится гречка, промойте 400 г куриной или говяжьей печени, удалите все пленки и протоки, нарежьте небольшими кусочками.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте мелко рубленый лук до прозрачности, затем добавьте печень и готовьте на сильном огне не более пяти минут, постоянно помешивая, чтобы она не стала жесткой. Печень должна лишь схватиться снаружи, оставаясь розоватой внутри. Переложите печень с луком в чашу блендера и пробейте в однородный паштет, но не до состояния полного пюре, пусть останется немного текстуры. Смешайте печеночную массу с отварной гречкой, добавьте соль, перец и пару ложек сливочного масла для нежности.

На остывшие блины выложите начинку, сформируйте треугольники или конвертики, стараясь упаковать их достаточно плотно. Обжаривайте пирожки на топленом масле до румяной корочки с каждой стороны. Такое блюдо отлично сочетается с солеными огурцами или квашеной капустой. Благодаря гречке начинка не кажется тяжелой, а печень придает ей специфический, любимый многими вкус. Следите, чтобы при жарке пирожки не соприкасались друг с другом слишком плотно, иначе они могут слипнуться и повредить целостность корочки.

  • Совет от шефа: чтобы убрать возможную горечь из печени, замочите ее в молоке или холодной воде на 30 минут перед приготовлением. Это также сделает ее текстуру более бархатистой.

  • КБЖУ на 100 грамм продукта: 210 ккал, белки 11.5 г, жиры 8.9 г, углеводы 20.1 г.

Ранее мы писали про рецепт низкокалорийного ужина с курицей

Читайте также
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Семья и жизнь
Не только блины! Готовим на Масленицу идеальные картофельные драники
Блинчики-мишки — самый милый рецепт на Масленицу для маленьких поваров
Семья и жизнь
Блинчики-мишки — самый милый рецепт на Масленицу для маленьких поваров
Идеальный ужин на Масленицу: блинная лазанья — готовим за полчаса
Семья и жизнь
Идеальный ужин на Масленицу: блинная лазанья — готовим за полчаса
Забудьте о мясе: блинчатые пирожки с пряной капустой и яблоками
Семья и жизнь
Забудьте о мясе: блинчатые пирожки с пряной капустой и яблоками
Едим пирожки и худеем: в этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий
Общество
Едим пирожки и худеем: в этих булочках с ветчиной и сыром много белка без лишних калорий
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
блины
пирожки
Масленица
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы
С Россией захотели заключить мирный договор
Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху
В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО
ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»
Силовики задержали молодых поджигателей, которыми управляли из-за рубежа
Окружение Трампа сравнили с демонической свитой Воланда Булгакова
Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной
Синоптик раскрыл, сколько снега выпало в Москве за сутки
Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова
Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя
«Людоловы» Зеленского и генеральная битва: новости СВО к утру 20 февраля
Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд
Названы главные тренды внутреннего туризма в России
Известного ученого застрелили у собственного дома
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.