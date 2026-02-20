Блинчики-мишки — самый милый рецепт на Масленицу для маленьких поваров

Процесс создания таких блинчиков развивает фантазию и мелкую моторику у вашего маленького помощника.

Возьмите 2 куриных яйца и взбейте их с 2 ст. л. сахара и 1 щепоткой соли до появления пузырьков. Влейте 500 мл теплого молока и постепенно всыпьте 250 г просеянной муки, активно работая венчиком. Добавьте в тесто 3 ст. л. подсолнечного масла, чтобы мишки легко отходили от сковороды. Перелейте часть готового теста в пластиковую бутылку с дозатором или обычный кондитерский мешок — так рисовать фигурки будет гораздо удобнее и чище.

Разогрейте сковороду и капните на нее немного масла. Сначала нарисуйте тестом большой круг — это будет мордочка медведя. Сверху нарисуйте два маленьких кружочка-ушка. Подождите 30 секунд, пока края схватятся, и добавьте капли теста для глазок и носика прямо на основной круг, чтобы получился объемный рельеф.

Жарьте блин по 1,5 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Выложите на тарелку, сделайте зрачки из двух ягод черники или капель шоколада, а вместо носика положите, например, половинку малины. Пусть ребенок сам украсит своего зверя фруктами или нарисует ему улыбку медом.

Совет: если хотите сделать мишек шоколадными, просто добавьте в часть теста 1 ст. л. какао-порошка и рисуйте темных медведей.

Факт: совместное приготовление еды помогает детям быстрее пробовать новые продукты и учит их основам безопасности на кухне.

