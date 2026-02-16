Зимняя Олимпиада — 2026
Мой любимый рецепт низкокалорийного ужина с курицей

Мой любимый рецепт низкокалорийного ужина с курицей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете об ужине, который будет легким, но оставит приятное чувство сытости? Этот салат с печеной куриной грудкой и хрустящей капустой — ваша идеальная находка. В нем идеально сочетается теплый, ароматный белок и свежие, сочные овощи. А один простой ингредиент в заправке превратит обычный салат в кулинарный шедевр. Что же это за секрет? Читайте дальше!

Возьмите одно куриное филе весом около 150 граммов. Промойте его, обсушите и слегка отбейте. Для маринада смешайте в глубокой миске столовую ложку соевого соуса, чайную ложку оливкового масла и щепотку молотого кориандра. Обмажьте филе маринадом и оставьте на 10 минут. В это время разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте курицу на пергаменте 15–20 минут до золотистого цвета и полной готовности, а затем дайте ей немного остыть и нарежьте тонкими ломтиками.

Пока курица готовится, займитесь овощами. Вам понадобится 200 граммов пекинской капусты. Ее нужно нашинковать тонкой соломкой. Один свежий огурец нарезать полукольцами, а пучок зеленого лука — мелко порубить. Половину пучка свежего укропа тоже мелко нарубите. Сложите все овощи и зелень в большую салатницу. Добавьте к овощам горсть, примерно 50 граммов, консервированной или отварной кукурузы для легкой сладости.

Теперь — волшебная заправка! В небольшой банке с крышкой соедините две столовые ложки натурального йогурта без добавок, чайную ложку дижонской горчицы, сок половины лимона и соль с черным перцем по вкусу. А теперь — секретный компонент: половина чайной ложки порошка сушеных белых грибов. Тщательно взболтайте заправку до однородности. Грибной порошок добавит насыщенный вкус, обогатит аромат, но совершенно не добавит лишних калорий.

Полейте овощи заправкой и хорошо перемешайте. Разложите салат по тарелкам, сверху выложите теплые ломтики куриной грудки. Можно посыпать салат столовой ложкой поджаренных на сухой сковороде семян подсолнечника.

  • Примерная пищевая ценность на одну порцию: ~260 ккал. Белки: 25 г, жиры: 8 г, углеводы: 18 г.

  • Совет: если у вас нет грибного порошка, его можно заменить чайной ложкой соевого соуса, добавив его прямо в заправку, или щепоткой молотой паприки. Чтобы сделать салат еще более сытным, добавьте в него несколько половинок отварного перепелиного яйца.

Ранее мы писали о том, как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной

Оксана Головина
О. Головина
