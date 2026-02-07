Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 10:38

Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной: пошаговый рецепт

Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной: пошаговый рецепт Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной: пошаговый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зачем заказывать в ресторане простую запеченную рыбу, если дома она получается невероятно сочной, ароматной и точно такой, как любите именно вы? Горбуша, запеченная в духовке, — это праздничное блюдо для будней: быстро, полезно и безумно вкусно. Она станет идеальным центром семейного ужина, прекрасно дополнит овощной гарнир или рассыпчатый рис, а холодной на следующий день превратится в начинку для самых роскошных бутербродов.

Для этого рецепта возьмите одну тушку горбуши весом около 1–1,2 кг (или два филе), 2 ст. л. оливкового или растительного масла, 1 лимон, 3–4 зубчика чеснока, соль и черный молотый перец по вкусу. А для волшебного аромата приготовьте свежую зелень — пучок укропа и петрушки.

Если рыба целая, очистите ее от чешуи, удалите внутренности, жабры и тщательно промойте под холодной водой. Обсушите бумажными полотенцами — это ключевой момент для красивой корочки! Сделайте на тушке несколько диагональных надрезов со стороны кожи. Это поможет рыбе равномерно пропечься, а маринаду — глубже проникнуть в мякоть. Если используете филе, просто проверьте, нет ли остатков костей.

Создайте душистый маринад: смешайте масло, сок половины лимона, измельченный чеснок, соль, перец и паприку. Нарубите зелень, оставив несколько веточек для подачи. Большую часть зелени добавьте в маринад. Этой ароматной смесью обильно натрите горбушу снаружи и изнутри, не забудьте о надрезах. Положите в брюшко пару ломтиков лимона и веточки розмарина. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 20 минут.

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень фольгой. Выложите рыбу кожей вниз. Если любите более сочную и паровую текстуру, заверните рыбу в лодочку из фольги, оставив небольшой зазор сверху. Для аппетитной корочки запекайте открытой. Точное время зависит от размера рыбы, но примерно 35 минут. Проверяйте готовность вилкой: мякоть в самой толстой части должна легко расслаиваться, стать непрозрачной и белой.

  • Совет от шефа: чтобы получить идеальную хрустящую кожицу, за 5–7 минут до готовности переключите духовку на режим гриля или увеличьте температуру до 220 °C. Следите, чтобы рыба не подгорела! Подавайте горбушу горячей, украсив оставшейся зеленью, дольками лимона и при желании ломтиками помидоров черри. Идеальными спутниками станут молодой отварной картофель со сливочным маслом и укропом или свежий салат из овощей.

  • Важный нюанс: не пересушите рыбу! Горбуша сама по себе не такая жирная, как лосось, поэтому контроль времени — ваше главное оружие. Сочная, пропитанная соком лимона и травами, она станет вашим фирменным блюдом, которое готовится проще, чем кажется. Приятного аппетита!

Ранее мы писали о том, как приготовить макароны с фаршем в духовке.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
горбуша
духовка
рыба
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.