29 января 2026 в 13:20

Макароны с фаршем в духовке: тот самый рецепт с сырной шапкой

Сочетание сочного мясного фарша и нежных макарон под аппетитной корочкой — душа любой домашней кухни. Добавьте один секретный ингредиент, и блюдо заиграет средиземноморскими нотками. Какой? Узнайте далее! Делимся идеальным рецептом.

Возьмите 300 г макаронных изделий с фактурой, удерживающей соус (перья, ригатони, фарфалле), и отварите их в подсоленной воде до состояния «аль денте». Откиньте на дуршлаг, сохраните 100 мл бульона. Пока макароны варятся, обжарьте на сковороде 1 крупную измельченную луковицу и 2 зубчика чеснока до прозрачности. Добавьте 500 г смешанного мясного фарша (говядина + свинина) и готовьте, разбивая комки, до исчезновения розового цвета. Влейте 400 мл густых протертых помидоров, добавьте 1 ст. л. томатной пасты, посолите, поперчите. Вот и главный штрих — вмешайте 2 ст. л. мелко нарезанных вяленых помидоров в масле! Они дадут насыщенную сладковатую глубину. Тушите 10 минут на малом огне.

Для соуса бешамель растопите 50 г сливочного масла, всыпьте 50 г муки, взбейте и готовьте 2 минуты. Вливайте 500 мл молока комнатной температуры, непрерывно помешивая. Доведите до загустения, приправьте щепоткой мускатного ореха и солью. Снимите с огня и вмешайте 50 г тертого пармезана.

В огнеупорную форму выложите макароны, смешанные с мясным соусом и сохраненным бульоном. Равномерно распределите соус бешамель. Сверху щедро посыпьте смесью из 100 г тертой моцареллы и 30 г пармезана. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей.

  • Совет: для пикантности в мясной соус можно добавить чайную ложку молотого кумина (зиры) или щепотку корицы — это секрет шеф-повара.

  • Факт: сочетание томатов, богатых ликопином, и полезных жиров из мяса и сыра повышает усвоение антиоксидантов, а сложные углеводы из макарон обеспечат длительное чувство сытости.

  • Пищевая ценность на порцию (из 4): ~ 620 ккал. Белки — 35 г, жиры — 28 г, углеводы — 55 г.

