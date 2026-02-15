Зимняя Олимпиада — 2026
Делать 20 минут, вкус как в кафе: паста на все случаи жизни — сливочная, с беконом и томатами

Этот рецепт выручает всегда, когда хочется вкусно поесть без долгой готовки. Пока варится паста, соус уже почти готов. Бекон дает аромат, сливки — нежность, помидоры — сочность. В итоге получается блюдо как в хорошем кафе, но из простых продуктов. Сытно, красиво и очень по-домашнему — идеальный вариант для будней и выходных.

Ингредиенты: фетучини — 250 г, бекон — 200 г, помидоры черри — 200 г, сливки — 250 мл, красный лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки, тертый сыр — для подачи.

Фетучини отваривают до состояния аль денте по инструкции на упаковке. На сковороде разогревают немного масла, обжаривают бекон до золотистой корочки, добавляют мелко нарезанный лук и чеснок, слегка прогревают, затем кладут разрезанные помидоры и тушат до мягкости. Солят, вливают сливки, доводят соус до кипения, добавляют готовую пасту и хорошо перемешивают. Перед подачей посыпают тертым сыром и подают горячей.

Ранее мы делились рецептом соуса-подливы из фарша и сливок ко всему на свете. К макаронам, пюре и гречке — невероятно вкусный и густой.

