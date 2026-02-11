Зимняя Олимпиада — 2026
Соус-подлива из фарша и сливок ко всему на свете: к макаронам, пюре и гречке — невероятно вкусный и густой

Этот мясной соус легко заменит сразу несколько блюд. Он получается насыщенным, ароматным и настолько универсальным, что подходит практически к любому гарниру — пасте, рису, картофелю, гречке, птитиму и даже овощам. Готовится просто, а вкус — как в хорошем домашнем ресторане. Нежные сливки смягчают томатную кислинку, фарш делает соус сытным, а специи придают яркий характер. Такой рецепт быстро становится любимым в семье.

Ингредиенты: говяжий фарш — 400 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, томатная паста — 1 ст. л., томаты в собственном соку — 400 г, орегано — 1 ч. л., сушёный базилик — 1 ч. л., соль — 2/3 ч. л. (по вкусу), петрушка — по вкусу, сливки 20% — 150 мл (тёплые), растительное или оливковое масло — для жарки.

Приготовление: на разогретой сковороде с маслом обжаривают фарш до испарения лишней жидкости и лёгкой румяности. Добавляют мелко нарезанный лук и чеснок, готовят до мягкости и появления аромата. Затем вводят томатную пасту, хорошо перемешивают и добавляют томаты в собственном соку. Кладут специи, накрывают крышкой и тушат на слабом огне около 30 минут, чтобы вкус стал насыщенным. В конце добавляют рубленую петрушку и аккуратно вливают тёплые сливки, быстро перемешивают и прогревают ещё 2–3 минуты.

Ранее мы делились рецептом запеканки из любых макарон. Очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку.

