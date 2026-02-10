Запеканка из любых макарон — очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — всё сложили, поставили в духовку

Эта запеканка выручает, когда совсем нет времени стоять у плиты. Ничего не нужно варить и обжаривать — все ингредиенты отправляются в форму и через полчаса на столе уже горячий, сытный и ароматный ужин. Макароны пропитываются соусом, фарш становится сочным, а сверху образуется аппетитная сырная корочка. Получается вкусно, просто и по-домашнему — идеальный вариант для будней. А на подготовку уйдет всего 10 минут.

Ингредиенты: макароны сухие – 500 г, сливочное масло – 50 г, мука – 15 г, молоко – 500 мл, тёрдый сыр или моцарелла – 100 г, лук – 1 шт, чеснок – 3 зубчика, фарш – 700 г, томатный соус – 200 г, растительное масло – 1 ст. л., соль – по вкусу, мясная приправа и мускатный орех – по желанию.

В миске смешивают молоко, муку, соль и щепотку мускатного ореха до однородности — это будет быстрый соус. В другой ёмкости соединяют фарш, мелко нарезанный лук, чеснок, томатный соус, соль и приправу. Форму смазывают растительным маслом, выкладывают сухие макароны, сверху распределяют мясную смесь и заливают молочным соусом. Добавляют кусочки сливочного масла, сверху посыпают тёртым сыром. Форму накрывают фольгой и отправляют в духовку при 180 °C на 30 минут. Затем фольгу снимают и запекают ещё 10–15 минут до румяной корочки.

