В Госдуме рассказали о льготах для почетных доноров Депутат Леонов: доноры могут рассчитывать на выплаты и санаторный отпуск

Для почетных доноров в России предусмотрены выплаты и возможность санаторного отдыха, рассказал RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что для такой категории граждан предусмотрены и другие льготы.

Среди них: внеочередное медицинское обслуживание в рамках ОМС, доступ к льготным санаторно-курортным путевкам, возможность выбора удобного времени для ежегодного отпуска и так далее, — рассказал Леонов.

Депутат объяснил, что выплата почетным донорам на данный момент составляет 19 497,68 рубля в год. Он отметил, что сумму проиндексировали в начале этого года.

Ранее депутат Артем Метелев заявил, что фильмам о волонтерах и донорах необходимо предоставить стопроцентное финансирование. Письмо с соответствующим предложением он направил в Министерство культуры.