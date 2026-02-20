Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 10:37

Российская чиновница притворилась мертвой в попытке уйти от правосудия

Бывшая астраханская чиновница инсценировала смерть с целью избежать наказания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшая высокопоставленная чиновница из Астраханской области пыталась уйти от уголовной ответственности, инсценировав свою смерть, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Речь идет о Марианне Ступиной, которая в свое время занимала должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Следствием в рамках расследования уголовного дела раскрыта инсценировка смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ Астраханской области, — сказали в СК.

Ранее надзорные органы Краснодарского края потребовали обратить в доход государства имущество бывшего главы Лабинского района, его заместителя и экс-начальника местного следственного отдела полиции. Соответствующий иск уже направлен в суд. Общая стоимость активов, которые хотят изъять у чиновников, превышает 500 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали председателя комитета по государственному заказу Дениса Толстых. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году группа сотрудников комитета организовала противоправную схему. Они способствовали победе определенных коммерческих организаций в конкурсах на получение госзаказа.

