Российская чиновница притворилась мертвой в попытке уйти от правосудия

Бывшая высокопоставленная чиновница из Астраханской области пыталась уйти от уголовной ответственности, инсценировав свою смерть, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Речь идет о Марианне Ступиной, которая в свое время занимала должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

Следствием в рамках расследования уголовного дела раскрыта инсценировка смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ Астраханской области, — сказали в СК.

