У экс-чиновников района Кубани заберут имущество на полмиллиарда рублей

Прокуратура Краснодарского края подала в суд иск на бывшего главу Лабинского района, его заместителя и экс-начальника местного следственного отдела полиции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. У чиновников хотят изъять имущество на сумму более 500 млн рублей и передать его государству.

Нарушения нашли во время проверки соблюдения антикоррупционных законов. Как выяснили прокуроры, чиновники незаконно, без положенных процедур, оформили на подконтрольную фирму земли сельхозназначения. Речь идет об участках общей площадью больше 1,5 тыс. гектаров.

Для управления землей и получения прибыли специально создали ООО «Агрофирма „Союз“». Деньги ответчики получали через подставных лиц, а сами при этом скрывали доходы и не подавали достоверные декларации. Прокуратура требует забрать у фирмы 100% долей в уставном капитале. Чтобы обеспечить иск, суд уже арестовал имущество агрофирмы и ее банковские счета.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. За 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.