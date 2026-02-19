Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 18:00

Идеальный ужин на Масленицу: блинная лазанья — готовим за полчаса

Блинная лазанья: необычный ужин Блинная лазанья: необычный ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блинная версия лазаньи — это ленивый, но вкусный вариант. Тонкие блины заменяют пасту, а начинка остается той же: сочный мясной соус, ароматные специи и много сыра. Готовится в разы быстрее, а результат получается даже интереснее — блины пропитываются соком и становятся невероятно нежными.

Первым делом испеките 8–10 тонких блинов по любому любимому рецепту. Пока они остывают, займитесь начинкой: обжарьте 400 г фарша с одной мелко нарезанной луковицей. Добавьте 500 мл томатного соуса или протертых помидоров, 1 ч. л. сушеного орегано, поперчите и посолите. Тушите 10 минут.

Приготовьте быстрый соус бешамель: растопите в сотейнике 30 г сливочного масла, добавьте 2 ст. л. муки, быстро перемешайте, влейте 300 мл молока, не забывая помешивать, варите 3 минуты, пока не загустеет. Добавьте щепотку мускатного ореха и соль.

Собирайте лазанью в форме для запекания: на дно выложите немного мясного соуса, затем слой блинов, снова мясной соус, немного бешамеля, посыпьте тертым сыром (около 200 г на все слои). Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой обильно посыпьте сыром.

Запекайте 15–20 минут при 180 °C до расплавления сыра и легкой румяности. Дайте постоять 5 минут перед подачей, чтобы лазанья стабилизировалась.

  • Совет: если хотите более пикантный вкус, добавьте в мясной соус зубчик чеснока и щепотку острого перца.

Блинчатые пирожки с мясом — еще один способ приготовить что-то необычное из блинов.

