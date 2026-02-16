Зимняя Олимпиада — 2026
Блинчатые пирожки — готовим за 30 минут: вкуснее обычных блинов!

Когда хочется пирожков, но нет сил возиться с дрожжевым тестом, на помощь приходят блинчики. Это блюдо — гениальная комбинация: тонкие блины оборачиваются вокруг сочной начинки и обжариваются до хруста. Получается сытно, красиво и совсем не хлопотно. Идеальный вариант, чтобы утилизировать вчерашние блины или приготовить праздничный ужин из того, что есть в холодильнике.

Для начала испеките 10-12 тонких блинов по любому любимому рецепту — они должны быть эластичными, чтобы не рваться при сворачивании. Пока блины остывают, займитесь начинкой: обжарьте 400 г мясного фарша с одной мелко нарезанной луковицей до готовности, посолите, поперчите и добавьте пучок рубленого укропа. Если хотите более сочную начинку, влейте пару ложек бульона или воды и потушите пару минут.

На каждый блин выложите по столовой ложке начинки, заверните конвертиком или трубочкой — как больше нравится. Обжаривайте пирожки на сливочном масле с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом.

  • Совет: чтобы начинка не выпадала, перед жаркой обмакните каждый пирожок во взбитое яйцо — получится корочка, как у чебуреков.

Любите блины с сыром? Или с икрой? Посмотрите наш гайд по лучшим начинкам для традиционного лакомства.

