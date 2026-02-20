Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине Новый раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе в Женеве

Новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, переговорный процесс может пройти снова в Женеве.

Переговоры могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве, — отметил он.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что окружение американского президента Дональда Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По его словам, речь идет о спецпосланнике лидера Стиве Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, об этом говорит его выступление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Лавров напомнил, что украинский президент называл людей, проживающих в Донбассе, «существами».