Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую

Квалификационная коллегия судей Московской области рассмотрит вопрос об отставке судьи Истринского городского суда Федора Григорьева, сообщил РИА Новости источник. Именно он ранее принял решение об аресте покончившей с собой Алии Галицкой, которую СМИ называли экс-женой бизнесмена Александра Галицкого. В случае положительного решения коллегии Григорьев должен будет доработать в суде до 2 марта.

Квалификационная коллегия судей Московской области на ближайшем заседании 20 февраля рассмотрит заявления об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что судья Григорьев подал в отставку. По информации источника, это произошло после реакции председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

До этого Мособлсуд отменил решение Истринского суда об аресте Галицкой. Уголовное дело, по которому она проходила, изначально касалось клеветы — речь шла о распространении, по версии следствия, заведомо ложной информации в адрес экс-мужа. Позже ей предъявили новое, более тяжкое обвинение — в вымогательстве в особо крупном размере $150 млн (11,6 млрд рублей).