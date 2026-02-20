Литва запретила въезд российскому рэперу

Литва запретила российскому рэперу Гио Пике (настоящее имя — Георгий Джиоев) въезд до 2031 года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики. Музыкант планировал дать концерт в Вильнюсе.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович распорядился запретить данному лицу въезд в Литву до 19 февраля 2031 года и поручил департаменту миграции внести этого гражданина Российской Федерации в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас еще в ноябре 2025 года предложил властям рассмотреть вопрос о запрете въезда в страну для музыканта. По словам мэра, основанием для этой инициативы стали выступления рэпера в России после начала специальной военной операции — их было не менее семи.

Ранее сообщалось, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию из-за осуждения специальной военной операции и попыток нелегально остаться в стране. Пограничники вручили ему уведомление о запрете в аэропорту Внуково.