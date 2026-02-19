Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет Рэпер из США Lil Poppa умер в возрасте 25 лет

Американский рэпер Lil Poppa (Дженэриэс Микел Уилер) скончался в возрасте 25 лет, сообщил портал Billboard со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы округа Фултон. Причины гибели музыканта в настоящий момент не установлены.

Артист умер всего через пять дней после выпуска своего последнего трека Out of Town Bae. В 2025 году Lil Poppa активно гастролировал, а его ближайшее концертное выступление должно было состояться в марте в Новом Орлеане.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганга Хайхеля в возрасте 75 лет. По информации окружения музыканта, его кончина наступила внезапно, однако конкретные причины не раскрываются.

Кроме того, вокалист и создатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд ушел из жизни на 48-м году после продолжительной болезни. Музыкант скончался 7 февраля, так и не сумев победить рак четвертой степени — почечно-клеточную карциному с метастазами в легком, с которой боролся последние семь месяцев.