Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:15

Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет

Рэпер из США Lil Poppa умер в возрасте 25 лет

Lil Poppa (Дженэриэс Микел Уилер) Lil Poppa (Дженэриэс Микел Уилер) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский рэпер Lil Poppa (Дженэриэс Микел Уилер) скончался в возрасте 25 лет, сообщил портал Billboard со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы округа Фултон. Причины гибели музыканта в настоящий момент не установлены.

Артист умер всего через пять дней после выпуска своего последнего трека Out of Town Bae. В 2025 году Lil Poppa активно гастролировал, а его ближайшее концертное выступление должно было состояться в марте в Новом Орлеане.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганга Хайхеля в возрасте 75 лет. По информации окружения музыканта, его кончина наступила внезапно, однако конкретные причины не раскрываются.

Кроме того, вокалист и создатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд ушел из жизни на 48-м году после продолжительной болезни. Музыкант скончался 7 февраля, так и не сумев победить рак четвертой степени — почечно-клеточную карциному с метастазами в легком, с которой боролся последние семь месяцев.

рэперы
смерти
США
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.