08 февраля 2026 в 00:32

Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down

RS: вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер от рака в 47 лет

Солист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
На 48-м году жизни скончался основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд, пишет Rolling Stone. Музыкант ушел из жизни в субботу, 7 февраля, после семи месяцев борьбы с раком четвертой стадии.

Трагическую новость о смерти лидера коллектива сообщила сама группа в своих соцсетях. Арнольд боролся с почечно-клеточной карциномой, давшей метастазы в легкое. Уроженец Миссисипи основал группу в 1996 году вместе со школьными друзьями. Именно он в старших классах написал их будущий суперхит Kryptonite, который принес коллективу мировую известность.

В окружении любимой жены Дженнифер и семьи он мирно скончался во сне после мужественной борьбы с раком, в окружении близких, — говорится в сообщении.

Ранее в Тегеране умер музыкант Джамшид Азизхани, автор множества песен. Ему было 68 лет. Смерть наступила в четверг, 11 сентября, в больнице из-за стремительно развившейся болезни.

Также в возрасте 70 лет скончался основатель известной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб. Его коллега и сооснователь коллектива Нил Артур выразил соболезнования.

