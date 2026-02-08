Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down RS: вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер от рака в 47 лет

На 48-м году жизни скончался основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд, пишет Rolling Stone. Музыкант ушел из жизни в субботу, 7 февраля, после семи месяцев борьбы с раком четвертой стадии.

Трагическую новость о смерти лидера коллектива сообщила сама группа в своих соцсетях. Арнольд боролся с почечно-клеточной карциномой, давшей метастазы в легкое. Уроженец Миссисипи основал группу в 1996 году вместе со школьными друзьями. Именно он в старших классах написал их будущий суперхит Kryptonite, который принес коллективу мировую известность.

В окружении любимой жены Дженнифер и семьи он мирно скончался во сне после мужественной борьбы с раком, в окружении близких, — говорится в сообщении.

