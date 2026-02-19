Зимняя Олимпиада — 2026
Политолог объяснил атаку Залужного на Зеленского

Политолог Воробьев: атака Залужного на Зеленского — знак смены позиции в Лондоне

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Атака экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на президента страны Владимира Зеленского может быть связана с изменением позиции королевства, заявил NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Лондон, по его словам, склоняется к тому, что в противостоянии нужна передышка, тогда, как Зеленский против.

Атака Залужного на Зеленского может говорить о смене позиции Лондона, как в отношении главы Украины, так и хода самого конфликта. Британия склоняется к тому, что <...> нужна передышка, тогда, как Зеленский против. Эта передышка нужна и европейцам. Зеленский же понимает, что временная остановка боевых действий для него не то что смерти подобна, а означает саму смерть. Выборы или переворот – его не устраивает ни то, ни другое, — сказал Воробьев.

Он предположил, что Зеленский надоел западным правящим элитам, в результате чего Залужный и вышел на политическую арену.

С ним в Лондоне уже хорошо познакомились и поработали. Залужный готовый кандидат в президенты, так что с этим и связана его атака на Зеленского, судя по всему, — подчеркнул аналитик.

Ранее экс-главком ВСУ обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам Залужного, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.

