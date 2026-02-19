Скандальное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна используется для борьбы среди глобалистов, заявил NEWS.ru политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, происходящее не имеет никакого отношения ни к моральным, ни к этическим нормам.

История с так называемыми файлами Эпштейна — попытка международной политической и бизнес-элиты перестроить отношения в своей собственной среде. То, как используется информация о его пресловутом острове, очень многое нам говорит о том, чего ожидать от международной космополитической глобалистской элиты, и каким образом она умеет выполнять обещания даже в своей собственной среде. Уровень безнравственности этих людей заслуживает отдельного обсуждения. Но сейчас нам важно, что происходящее — это просто элемент грязной, по большей части подковерной борьбы, которая не имеет ничего общего ни с моралью, ни с законом, — поделился Перла.

Он подчеркнул, что публикация файлов Эпштейна — это попытка элиты изменить систему сдержек и противовесов, влияющих на политические процессы в США, Великобритании, Европе и других странах. При этом, по словам политолога, Россия и Китай в эту схему не вписываются.

Я далек от мысли, что те люди, которые сейчас санкционировали арест, например, принца Эндрю [Маунтбаттен-Виндзора], санкционировали арест и вероятное убийство самого Эпштейна, а также пытаются использовать эти файлы для дискредитации президента США Дональда Трампа, руководствуются в своей деятельности соображениями справедливости или даже соответствия формальному закону. Речь идет о том, чтобы нанести удар по чьей-то репутации, деловым возможностям, чтобы лоббистские сферы перешли в какие-то другие руки, — заключил Перла.

Ранее сообщалось, что бывшего принца Эндрю задержали в Великобритании. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями в контексте расследования его связей с Эпштейном.