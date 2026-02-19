Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:32

«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

Политолог Перла: дело Эпштейна используется для борьбы среди глобалистов

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор Эндрю Маунтбаттен-Виндзор Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Скандальное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна используется для борьбы среди глобалистов, заявил NEWS.ru политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, происходящее не имеет никакого отношения ни к моральным, ни к этическим нормам.

История с так называемыми файлами Эпштейна — попытка международной политической и бизнес-элиты перестроить отношения в своей собственной среде. То, как используется информация о его пресловутом острове, очень многое нам говорит о том, чего ожидать от международной космополитической глобалистской элиты, и каким образом она умеет выполнять обещания даже в своей собственной среде. Уровень безнравственности этих людей заслуживает отдельного обсуждения. Но сейчас нам важно, что происходящее — это просто элемент грязной, по большей части подковерной борьбы, которая не имеет ничего общего ни с моралью, ни с законом, — поделился Перла.

Он подчеркнул, что публикация файлов Эпштейна — это попытка элиты изменить систему сдержек и противовесов, влияющих на политические процессы в США, Великобритании, Европе и других странах. При этом, по словам политолога, Россия и Китай в эту схему не вписываются.

Я далек от мысли, что те люди, которые сейчас санкционировали арест, например, принца Эндрю [Маунтбаттен-Виндзора], санкционировали арест и вероятное убийство самого Эпштейна, а также пытаются использовать эти файлы для дискредитации президента США Дональда Трампа, руководствуются в своей деятельности соображениями справедливости или даже соответствия формальному закону. Речь идет о том, чтобы нанести удар по чьей-то репутации, деловым возможностям, чтобы лоббистские сферы перешли в какие-то другие руки, — заключил Перла.

Ранее сообщалось, что бывшего принца Эндрю задержали в Великобритании. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями в контексте расследования его связей с Эпштейном.

Джеффри Эпштейн
Принц Эндрю
Великобритания
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Экс-депутат Госдумы с подельниками лишился активов на 20 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.