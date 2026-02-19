Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:04

В домах задержанного брата Карла III устроили полицейскую операцию

People: полиция Британии обыскивает дома экс-принца Эндрю после задержания

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британская полиция проводит обыски во всех домах брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание People. Ранее экс-принц был задержан правоохранительными органами.

По данным издания, утром 19 февраля полицейские прибыли в резиденцию в Сандрингеме в графстве Норфолк. Там бывший принц проживает с тех пор, как король лишил его титула. Обыски также проходят в другом его доме, расположенном в Беркшире.

В полиции долины Темзы подтвердили проведение следственных действий. Правоохранители заявили, что задержали мужчину примерно 60 лет из Норфолка по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. В настоящее время обыски проводятся по двум адресам в Беркшире и Норфолке.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.

До этого стало известно, что Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска. По информации журналистов, деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Великобритания
Принц Эндрю
обыски
полиция
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кабальная реструктуризация»: Дерипаска оценил риски помощи «Самолету»
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.