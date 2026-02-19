В домах задержанного брата Карла III устроили полицейскую операцию

Британская полиция проводит обыски во всех домах брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает издание People. Ранее экс-принц был задержан правоохранительными органами.

По данным издания, утром 19 февраля полицейские прибыли в резиденцию в Сандрингеме в графстве Норфолк. Там бывший принц проживает с тех пор, как король лишил его титула. Обыски также проходят в другом его доме, расположенном в Беркшире.

В полиции долины Темзы подтвердили проведение следственных действий. Правоохранители заявили, что задержали мужчину примерно 60 лет из Норфолка по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. В настоящее время обыски проводятся по двум адресам в Беркшире и Норфолке.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III будет сотрудничать с полицией при расследовании дела его брата Эндрю. Монарх выразил озабоченность этой новостью и отметил, что ожидает справедливый и основательный процесс по данному вопросу.

До этого стало известно, что Эндрю до сих пор не вернул британской королевской семье 12 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млрд рублей), которые занял на урегулирование скандального иска. По информации журналистов, деньги родственники одолжили ему в феврале 2022 года, чтобы помочь замять дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней.