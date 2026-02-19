Раскрыта возможная причина обысков в департаменте недропользования по ДФО В департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке проходят обыски

Правоохранительные органы проводят следственные действия в департаменте недропользования по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) во Владивостоке, сообщили ТАСС в силовых структурах. Ведомство проверяют в рамках дела о возможной взятке.

Проводятся следственные действия, идет обыск, — отметили силовики.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, за 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.

До этого исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что чиновник получил от директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей.

Первоуральский городской суд ранее заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.