19 февраля 2026 в 15:59

Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителю Арзамаса грозит до четырех лет заключения за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее местный житель уже был судим за незаконный сбыт наркотиков.

В ведомстве рассказали, что в ходе обыска обнаружили предмет, похожий на пистолет, и 15 патронов пистолетного калибра 9×18 мм, предназначенные для боевого нарезного оружия. Мужчина приобрел его у знакомого в Самаре за 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Помимо лишения свободы, подозреваемому также грозит штраф.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн, комментируя инцидент с таксистом, который угрожал пистолетом ветерану СВО, призвал провести комплексную проверку обстоятельств случившегося. Он добавил, что в действиях мужчины усматривается статья об угрозе убийством, и призвал проверить, есть ли у него разрешение на хранение оружия.

