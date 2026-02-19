Серебряному призеру Олимпиады-2026 Филиппову присвоили звание ЗМС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил о присвоении звания заслуженного мастера спорта Никите Филиппову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в ски-альпинизме. Эта награда стала первой для России на ОИ-2026 в Италии.

Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр — 2026, а также новым спортивным званием — заслуженного мастера спорта России. Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты. Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта. Мужик сказал — мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты, — написал Дегтярев.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен выступает в нейтральном статусе. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Третьим стал Тибо Ансельме.