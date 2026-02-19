Психолог объяснил, почему россиянки часто кажутся холодными

Россиянки могут казаться холодными из-за привычки подавлять эмоций, рассказал психолог Евгений Идзиковский. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что это может сказаться и на том, какие чувства испытывает человек.

Мы довольно северная страна, и у нас есть тренд на подавление эмоций. Чем люди живут севернее, тем у них скупее жесты. У нас не очень принято все это было. Если человек привыкает подавлять свои эмоции в плане выражения, в плане испытывания, он тоже их распознает хуже и слабее, — пояснил психолог.

По его словам, в России принято, что женщина должна строить отношения с более успешным мужчиной. В связи с этим многие современные россиянки сталкиваются с проблемой, так как их выбор гораздо меньше, уточнил Идзиковский. Он обратил внимание, что мужчины могут испытывать дискомфорт из-за успешности своей избранницы.

Ранее Идзиковский рассказал, что с возрастом сложнее заводить отношения, так как человек с большой долей вероятности уже сталкивался с трудностями. Специалист подчеркнул, что количество потенциальных партнеров быстрее исчерпывается, так как люди зачастую вращаются в одном и том же кругу.